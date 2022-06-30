兆豐銀行新南向拓點再傳捷報。兆豐銀30日宣布，柬埔寨央行已於6月29日同意兆豐銀行於柬埔寨首都金邊鄰近的干拉省籌設大金歐支行，這也是兆豐銀行於2011年進入柬國市場逾10年來，在柬國設置的第6個據點，也是繼2021年初增設金邊桑園支行開業後，在柬國據點再下一城，也是第一家前進柬國大金歐市設點的台資銀行。

兆豐銀也表示，近二年來在柬國一年增設一個據點，主要考量柬國政治局勢穩定，具經濟發展潛力，且為擴大服務範疇，貼近更多客戶，因此兆豐銀決定跨出首都金邊，在鄰近的干拉省增設大金歐支行，已展現深耕當地市場之企圖心，未來也將持續海外拓點，擴大營運版圖。

對於大金歐市優越的發展潛力，兆豐銀分析，該區域距離金邊市中心僅約10公里，沿線人口成長，商業活動日趨興盛，加上金邊新國際機場將遷往該區域，預計2023年完成第一期工程，未來更將設立經濟特區，並有大型購物中心進駐，也因此，兆豐銀行超前部署，搶先其他台資銀行進駐，便是著眼於大金歐市未來發展所帶動的週邊住宅及商業開發金融商機。

兆豐銀金邊分支行2021年整體獲利較2020年成長近2成，在兆豐銀行海外據點中獲利名列前茅，兆豐銀表示，目前金邊分行及支行，為僅次於香港及澳洲地區分行的第三大海外獲利來源，尤其是柬國當地流通貨幣為柬幣及美金並行，幣值相較鄰近國家穩定，加上利差較高，故兆豐銀行決定再次增設據點，提升在地服務的競爭力。

兆豐銀行目前在新南向國家的柬埔寨、越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國，共有21處據點，於全球18國則共有38個據點，布局完整，並持續力推新南向國家授信業務，積極協助台商客戶取得融資；對此兆豐銀也指出，先前推出的新台幣2,000億元新南向專案融資額度，已於2021年11月底達標，2022年已再加碼新台幣1,000億元。

兆豐銀指出，過去兩年均保持新南向授信平均餘額為全體國銀第一，表現亮眼，並獲金管會「新南向政策目標國家授信方案優等獎」及「新南向政策目標國家授信方案中小企業授信特別獎」；此外，近年兆豐銀亦積極運用海外信保基金保證機制，因而海外信保基金保證融資金額大幅成長，2021年底為全體金融機構之冠，2021年獲選海外信保基金績優銀行，共獲得六座獎項肯定，包含：「新南向國家融資金額成長特優獎」、「COVID-19專案總送保融資金額特優獎」、「總送保融資金額優等獎」、泰國曼谷、萬磅、挽那等3家海外分行分別榮獲「送保件數及融資金額特優獎/優等獎」。