幾經多次人事改組的大同，日前傳出人事再異動的消息，30日董事會任命王金來為大同副董事長，命永豐餘投控前總經理蔡維力為大同新任總經理，原總經理鍾依文將以精英董事長的身份，專注精英營運。一般認為，蔡維力嫻熟財務、過去集團資歷豐富，將肩負大同組織再造，推動集團轉型的重責大任。

大同經營權易手一年多來，已五換總經理。2020年底經營權變天，林文淵擔任董座、湯政仁擔任總經理，隨林文淵不到二個月下台、盧明光接手董座，鴻海出身的鍾依文被延攬任總座，2021年6月研華共同創辦人何春盛接手總經理，鍾依文轉任精英董事長，在大股東王光祥親自接掌大同董事長後，鍾依文再回鍋擔任總經理，不過僅半年多，大同總經理再度換人，由蔡維力接手。

鍾依文29日請辭大同、大世科董事，未來將專注精英營運，他也向大同員工發公開信表示，大同組織已完成簡化流程，所有人員、主管以內升為主，營運也有顯著改善，他也提到二個心願：希望大同變成一家偉大的公司、以及大家擠破頭都想進來的公司。

經過多波人事改組，已可見大同往後的經營階層輪廓，目前的董事會中，近期加入媒體人黃寶慧，以及財會專業的大同前獨董、精英副董王金來重新回任董事，加上新任總經理蔡維力、執行副總沈柏延帶領的經營團隊，王光祥在金雞母尚志資產日前董監改派中也續掌董座。大同以王光祥主導經營，各大股東認可、涵蓋開發、產業、財會、法律各領域長才的經營團隊已成形。

市場人士認為，大同推動擴展儲能、綠電、電動車馬達等重點業務，以及土地資產穩健開發活化，將是過去幾年低迷的營運重新起飛的主要動能，近一年來在撙節成本、費用上已見績效，王光祥推動組織再造，經營團隊布局、人事維穩僅是第一步，大同各事業體涵蓋領域眾多、轉投資龐雜，企業瘦身、推動大同智能上市櫃、處理華映破產問題等，都著考驗經營團隊。