超商店員雖然需要學會結帳、使用咖啡機等技能，不過門檻不高、薪水一般，對於民眾的求職意願來說不是很高。不過一名網友表示，自己某天下班到超商買晚餐，結帳完、走出門才發現，門口的保時捷居然是店員的！

原PO在Dcard發文表示，自己下班後約在6時許到全家買東西，停車時發現門口停了一輛保時捷休旅車，原本以為只是客人停放的名車；之後他選完晚餐、結帳微波，店員是一位年輕、會打扮的男生，外觀白白淨淨、聲音略帶羞澀，動作也溫文儒雅，不過因為到了輪班時間，因此另外一名店員到場後隨即換人服務。

沒想到的是，那位男生脫下制服後過沒多久，馬上衝出店門口、停在保時捷前，打開車門一躍而上，隨後啟動車子迅速揚長而去，讓留在原地的原PO驚訝直呼「現在年輕人都開保時捷上班而且還是超商店員！」

對此，許多網友紛紛分析可能是加盟主或富二代，「有沒有一種可能，超商是他開的？同一條街上開了好幾家？」、「之前上班去-4買咖啡也看過開911 GTS，停好車進來換制服按條碼的，打聽下就是加盟主唄」、「他家的店啦，我之前也在7-11看到一個至少60歲白頭髮的伯伯，結帳都很親切客氣，他都在我家附近兩間店輪，我就想說他很可憐可能是二度就業，問他怎麼兩間店都要去，伯伯：我在XX還有兩間店，所以四間有缺人都要去喔～」、「我家開7-11的，老實說真的有職員是做興趣的，家裡是上市上櫃的公司，名下也有幾棟房子，但想自己經營一家店，所以來打工學習，也有Uber是工程師休假無聊跑來賺錢的，真的不要看不起任何一個職業的人」。