明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。（季志翔攝）

明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。（季志翔攝）

明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。（季志翔攝）

明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。（季志翔攝）

明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。（季志翔攝）

明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。（季志翔攝）

明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。（季志翔攝）

明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。（季志翔攝）

明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。（季志翔攝）

明華園總團2022年度大戲《東海鍾離》將於7月2日起在台北藝術中心開幕季開箱首演，為國家文藝獎劇作家陳勝國最具代表性的「八仙傳奇系列」作品最終章，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳與新生代演員聯合演出，歌仔戲新秀齊聚、青春洋溢的演出陣容，在嶄新的現代化場館，展現新世代傳統戲劇演員的限可能。

明華園總團長期在台灣的各鄉鎮演出，不僅是外台廟會，更是台灣國際級表演場館開幕首選節目，《東海鍾離》藝術總監陳勝福總團長說： 很多場館找我們做「開幕演出」甚至指定開幕首檔，也許是因為明華園總團是本土劇種的代表團隊，加上舞台運用保留內台時期「機關變景」特效的概念，高規格的要求正好可以測試每個劇場的硬體設施，另外一方面是明華園總團保存了傳統戲院「淨台祈福儀式」，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳扮演戲神田都元帥率領仙為北藝中心帶來祝福。

台北表演藝術中心董事長劉若瑀說，明華園是台灣之寶，歷年來不管是國家劇院、台中歌劇院、衛武營還是台灣戲曲中心開幕，都要由明華園打頭陣，所以北藝中心也不能免俗，一定要請明華園來開箱。而明華園也很夠義氣，拿出一台打造了多年的新戲來獻給北藝。《東海鍾離》不論是服裝道具乃至3D的布景，都是精心設計，配上明華園台柱與新秀，相信不管是喜歡傳統還是創新的觀眾，都會看得值回票價。

《東海鍾離》取材自民間蓬萊八仙中東漢大將鍾離權成仙的故事，傳說中鍾離權是由東華帝君贈他青龍劍並傳授劍法，度化他成為蓬萊第二位神仙，而東華帝君轉世成為呂洞賓，是蓬萊第五位神仙，這個有趣的傳說中成為《東海鍾離》「是五是二君自選，師度徒來徒度師」發想起點，輪迴轉世師徒的角色互換，也許傳說中的故事東華尚不知玉帝的安排，但在明華園的舞台上，東華與鍾離權有了交集與衝突，兩人面對問題做出的「選擇／抉擇」將會影響了另一個人的未來，而「選擇／抉擇」就是《東海鍾離》要探討的主題，成仙並不是一條平坦順遂的路，而是充滿「劫數」。

明華園總團這幾年來不僅是老戲碼的經典再現，在新的作品中更希望多加一些年輕的元素，歡迎大家相招，來最新的國際級劇場「北藝中心」，看最時尚的傳統戲。