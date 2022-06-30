近年電子產品需求井噴，半導體業賺的盆滿缽滿，員工也迎來好「薪」情。台灣證交所今（30日）公布上市公司非主管職員工薪資統計結果，排名前三皆由半導體業包辦，以薪資平均數來看，聯發科員工年薪515萬力壓群雄，若是薪資中位數的話，則以晶豪科的433萬居冠。

無論是員工薪資平均數或是薪資中位數，前三名均是聯發科、聯詠和晶豪科。聯發科平均薪資為515萬排第一，但薪資中位數則為399萬排第三。

聯詠年均薪資499萬和薪資中位數401萬，同列第二；晶豪科平均薪資450萬排名第三，薪資中位數433萬則位列第一。

至於護國神山台積電，平均薪資從前年的237萬提升至242萬，位列第16名，薪資中位數也成長到185萬，排名第22。

根據證交所公布上市公司非主管員工平均薪資排名，前10名依序為聯發科、聯詠、晶豪科、矽創、鴻準、瑞昱、長榮、聯陽、陽明、敦泰。

而薪資中位數排名，前10名依序為晶豪科、聯詠、聯發科、矽創、鴻準、長榮、瑞昱、聯陽、致新、陽明。

值得一提的是，名列前茅的大多以半導體業為大宗，而貨櫃三雄受惠這兩年景氣高峰，挺進排名前列，其中長榮和陽明皆進入前10名。長榮平均薪資為361萬，薪資中位數為333萬；陽明平均薪資275萬，薪資中位數242萬；而萬海平均薪資則為255萬，薪資中位數為238萬。