BDEW籲德國把風力發電用地比率目標提高一倍 20:342022/06/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國能源與水資源產業公會（BDEW）呼籲政府把2030年達成2％國土為風力發電用地目標，大幅調高至3％或4％，才能有效增加綠色能源供電量。目前0.8％國土指定為風力發電用途，已有0.5％國土被使用。德國正減少依賴俄羅斯石化燃料。 G7峰會德國登場 將制裁俄產黃金 中山女高資優班舉行跨國雙語專題成果發表擴展國際力 中東情勢翻轉 #德國 #風力發電 #國土 #BDEW #用地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國妥協 歐盟2035確定向燃油汽車說再見 14:052022/06/29 國際 破百歲仍要為暴行負責 前納粹集中營看守被判5年 09:012022/06/29 國際 衝投報率 美退休基金借錢投資 04:102022/06/28 全球財經 《國際社會》天氣熱爆 韓夏季電力需求恐破表 15:192022/06/30 財經 G7峰會登場 德國總理：各國皆擔憂全球經濟危機 05:432022/06/27 國際 《國際產業》提高風電土地開發 德國產業團體疾呼 12:282022/06/30 財經 《國際經濟》德國5月零售銷售微升 食品苦哈哈 15:492022/06/30 財經 不敵疫情 壽險海外救助 保障大縮水 04:102022/06/30 金融．稅務 迎遞延訂單 鈺太Q3添動能 04:102022/06/28 證券．權證 俄羅斯「斷氣」太恐怖！這強國經濟快爆炸 最終下場曝光 11:452022/06/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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