德國能源與水資源產業公會（BDEW）呼籲政府把2030年達成2％國土為風力發電用地目標，大幅調高至3％或4％，才能有效增加綠色能源供電量。目前0.8％國土指定為風力發電用途，已有0.5％國土被使用。德國正減少依賴俄羅斯石化燃料。