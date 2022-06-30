電價即將調漲，經濟部僅針對內需六大產業提出電價凍漲，讓觀光旅宿業者大喊「加一」。經濟部長王美花30日表示，電價漲幅要考慮到整體情形，觀光飯店確實有提到他們的問題，最近交通部也在啟動振興觀光，經濟部願意跟交通部一起想辦法讓北部觀光飯店更加振興，這是大家比較願意看到的。

王美花30日下午陪同蔡英文總統出席「第65屆會計師節慶祝大會」，會後接受媒體採訪時，談到電價調整後引發的外界輿論。針對核能議題，她再次強調，不管是核一、核二除役的相關程序，確實都還在跟新北市政府持續溝通，但因為雙方意見不同、各有堅持，最好只好提出訴願、走行政訴訟，「最後台電都背判贏」。

她強調，要使用核能、也要考慮到核能除役問題，這事情本來就是中央跟地方合作才能處理的事情，新北市長侯友宜提出「核廢料不要放在新北」是可以理解的，但如果大家都說不可以放在我這邊，「那我們用了核電之後，核廢料要放在哪裡呢」，這是使用核電之後的配套，一定要一起來看，才能面對問題。

外界質疑這次電價大漲，是因為廢核政策所造成，王美花指出，電價調漲的原因主要是因應國際燃料大漲，這是所有國家都在面臨的問題，相較其他國家，台灣漲幅還要溫和許多，且台灣現在並不是已經廢核，而是將現有的核電廠「用到到期才不用」，核二的二號機宇核三的一二號機仍在運轉，「大家要一起合作後續處理相關問題，經濟部也沒有提早廢核」。

另外，外界擔心國際燃料大漲後，中油跟進調漲，會造成民生物資跟漲。王美花解釋，中油公司今日公布，天然氣的部分，針對用電用戶漲5％，「全台用電用戶只有一家，也就是台電」，中油對台電調漲之後，將會增加台電76億元的負擔，這也代表台電這次漲電價之後，有4分之一將交給中油，「台電跟中油仍然一起承擔高的燃料成本的情形」。