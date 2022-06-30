安永會計師事務所6月30日發布《2022年上半年首次公開募股報告》，上半年全球IPO數量與籌資額銳減，合計總家數630家，籌資額共計954億美元，與去年同期相比，IPO數量、籌資額各年減46％、58％。而作為全球IPO重要地區的大陸A股與香港，也因疫情與地緣政治動盪、美國升息等多重因素影響，上半年整體表現欠佳，但看好下半年IPO有望回溫加速。

具體回顧2022上半年大陸A股市場預計有169家公司首發上市，籌資總額3120億人民幣，而後IPO數量較去年同期下降31％，但籌資額逆勢成長48％創下同期歷史最高紀錄，主因是有3家籌資額達百億元的大型IPO，推高上半年總籌資額，達到去年同期的4.2倍。

而香港也同樣出現IPO放緩，原預計上半年共20家企業IPO，籌資額港幣177億元。但與去年同期相比，香港IPO數量減少56％、籌資額更是大減92％。

展望下半年，安永報告指出，儘管經濟不確定性和市場變動依然存在，但利多因素有望扭轉IPO減緩的趨勢。加上隨著大陸經濟復甦和企業上市的籌資意願增加，下半年大陸IPO有望加速。

至於港股方面，香港作為國際金融中心與大陸市場優勢互補、共同發展，更適逢香港回歸25年，讓大陸政策有望提振港股。看好下半年隨著疫情防控常態化，中概股回歸及SPAC在香港市場上市提振士氣，有助香港恢復上市活力，預計下半年香港IPO市場緩步回升，包含零售和消費品、科技、傳媒和通信、房地產等行業將迎來更多上市機會。