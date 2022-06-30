最後警方在他住家附近逮到人，大喊「趴下」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名黃姓男子今下午駕駛自小客行經新興區一處路口違規左轉，撞到一對母子，導致婦人和5歲男童雙雙倒地受傷，沒想到黃男加速逃逸，在前鎮區再撞傷一名女騎士逃逸，警將黃男追捕到案，車中起獲毒品，還查出黃男其實在同天上午就已經撞傷一名婦人肇逃，3次肇逃共釀4人受傷。

警方調查，39歲的黃姓男子30日下午13時許，駕駛小客車行經中山、民生路時口違規左轉撞上一輛機車，沒想到黃男這次又沒停下，催下油門加速逃逸，留下38歲的盧姓機車女騎士和5歲的小男童被撞倒後雙雙倒地，手腳擦挫傷，所幸無生命危險。

黃男肇逃後，一路往前鎮方向逃逸，到了民權二路往中山路方向行駛至廣西路，疑似闖紅燈撞到綠燈起步的何姓女機車騎士，撞擊力道之大，機車嚴重毀損，被撞成兩半，何女緊急被送往醫院急救，無生命危險，而黃男的小客車的車牌就掉在現場。

警方線上警網接獲通報展開攔截圍捕，更查出其實黃男一早11時30分許，就已經在德昌路與興仁街擦撞一名婦人肇事逃逸，一連撞了3台車，最後警方在他住家附近逮到人，大喊「趴下！」，並在他車上搜到三級毒品愷他命，已驗尿要釐清是否有毒駕狀況。全案依肇事逃逸移送地檢署偵辦。

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