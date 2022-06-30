有些人回到家，喜歡把衣物脫光，只剩條內在家中褲輕鬆又自在；但有正妹便上網抱怨男友媽媽的行為，她表示曾看到男友媽在家只穿1條內褲在男友面前晃，甚至在桌上吃飯時，還看見母子倆「你一口我一口」互相餵食，一度讓她懷疑是不是自己太保守；網友則認為「正常的媽媽，應該會覺得羞恥」，但也有網友表示自己也這樣做。

一名正妹在臉書社團「匿名公社」發文，她提到自己有個30幾歲的男友，但是每次去男友家都會讓自己不舒服，她表示男友媽媽在家裡，只有穿內褲在男友面前晃來晃去，另外男友媽與男友一起吃飯時，兩人就像情侶一樣，會互相餵食，這樣的情景，讓她懷疑自己是否太過於保守，並反嗆男友與家人「感情再好也要有個限度」。

正妹抱怨男友媽在家只穿內褲閒晃，讓她懷疑自己是否太保守，有網友卻認為自己也這樣做。（翻攝自臉書匿名公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「這我不行，我會成全他們」、「其實妳是第三者」、「下次去他家，妳就脫的剩下內褲，也在他家走來走去，跟他媽拚了」、「正常的媽媽，應該會覺得羞恥」、「媽媽只穿內褲，噢NO，無法想像」、「太誇張了吧，亂七八糟！」、「不要介入人家的家庭」。

有關與家人共食的的部分與女生在家只穿內褲，也有網友回應表示「快40了還是會跟我姑姑這樣內.」、「我在家也只穿一件大T加內褲，東西也常常跟兒子女兒分著吃」、「我在家也是穿內褲在兒子面前晃來晃去的，兒子也18歲了，剛問了他一下，他也已經習慣了」。