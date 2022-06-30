大同公司董事會30日通過總經理鍾依文辭任，遺缺由蔡維力先生接任。董事長王光祥表示，最近一年以來大同公司經營穩定成長，逐漸步入正軌，為了提升經營績效與改善公司體質，加速公司組織再造計畫，引進更多優秀的專業經理人加入大同的團隊，以提升公司治理，並強化股東權益，成為大同公司未來最重要的挑戰，並且早日完成兌現發放股利的承諾。

大同公司新任總經理蔡維力先生係美國愛荷華大學財務碩士，產業歷練豐富，曾任永豐餘控股總經理、南陽實業董事長兼總經理、上海神旺控股執行總經理、中華工程總經理、中華開發金控副總經理、凱基（韓國）證券董事長兼總經理等職務。蔡總經理豐富的跨產業上市公司專業經理人經驗，必定能為大同公司橫跨電機、3C消費、能源、科技等多面向的經營，帶來全新的整合契機與創新發展。

同時，為健全公司治理，落實大同公司之永續發展，董事會推舉王金來博士擔任大同公司副董事長。王金來副董事長為國立政治大學經營管理博士，曾任國際會計師事務所Ernst & Young安永聯合會計師事務所台灣地區所長，目前亦擔任聯亞光電、眾達科技、邁達特科技之獨立董事。

大同公司董事會通過鍾依文先生辭任總經理後，將專任精英電腦董事長。王光祥董事長表示，將借重鍾依文先生在科技製造業豐富之經驗與產業長才，專注推展精英電腦營運升級與產品轉型之重要工程，強化高階筆記型電腦產品之研發與競爭力，加速未來雲端及智慧解決方案等軟硬體整合之布局與開發。

王光祥表示，將率領大同公司新的專業經理人團隊，並積極召募新血加入，執行大同組織再造與公司轉型的計畫，活化公司資產，以優化公司財務表現，早日完成兌現發放股利的承諾。