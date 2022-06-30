7月1日為一年一度的漁民節，桃園市中壢區漁會今日舉辦慶祝大會，表揚永安漁港漁市場漁獲交易金額競賽成績優秀的船主。其中聖豐888號船主楊鎮瑋榮獲第一名，他感嘆，今年漁獲量驟減，且人力薪資提高，對漁民來說收入影響非常大。

曾獲選農委會「全國模範漁民」的楊鎮瑋為永安第三代漁民，自父輩傳承下捕魚經驗，也不忘推行漁業生態保育，更屢次在中壢區漁會競賽中拿下好成績，今年也獲得漁獲交易金額冠軍，他謙虛表示「我比較幸運一點」。

不過談及今年交易量，他說道，與往年相比漁獲量差很多，也許是整個大環境漁場改變，導致漁獲量變少，再加上團隊聘請外籍移工，近來移工薪資提高許多，種種原因在收入上產生很大影響。

桃園市政府則表示，近年投入資源改善傳統漁業設施，也積極爭取中央經費，興建許多大型建設，並協助中壢漁會興建南區漁民活動中心，協助永安漁港觀光轉型，為地方帶來商機和就業機會，讓桃園漁業和漁港文化永續發展。