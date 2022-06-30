對於有在台灣的日本人訂購一批鳳梨送到日本孤兒院，沒想到院方開箱發現，裡面的鳳梨已經發霉爛掉。農業專家「Lin bay 好 油」今在臉書分析黑心鳳梨問題。前民進黨立委郭正亮也質疑，台灣鳳梨品質這麼好，結果搞成這個樣子，農委會怎麼會沒有責任？

根據《自由時報》日前報導，台南市日本人協會理事長野崎孝男為了挺台灣農民，訂購一批鳳梨送到日本孤兒院，沒想到院方開箱發現，裡面的鳳梨已經發霉爛掉。

另據《Ettoday新聞雲》報導，陳吉仲表示，經農委會查證，該批鳳梨5月18日從台灣出港，5月25日到達日本，但大阪通路業者自行將鳳梨放到6月29日才送給孤兒院，「實際上是大阪通路業者的問題。」

農業專家「Lin bay 好 油」今在臉書分析黑心鳳梨問題。

他首先提到金鑽鳳梨保存期。金鑽鳳梨冷藏溫度大概在11到13度之間，大概儲藏2週左右，就會容易出現發霉的現象。一般來講，產地從採果、集貨、包裝，裝櫃至少要抓3天的緩衝期，一般到日本正常海運大概6-7天，所以從採收到順利在日本銷售大概要抓10天以上。因此到日本，大概10天內就不行了，銷售期很短。而這批貨5月25號就到日本了，但一直都「賣不掉」，到6月29日才配送到，當然會是壞的，金鑽根本沒有那麼長的保值期。

其次，「Lin bay 好 油」也澄清傳聞。有人認為金鑽鳳梨「保持全程冷鏈可以維持20天的櫥架壽命」？ 他指出，這種不三不四的話，根本莫名其妙，哪個國家新鮮鳳梨是放在冷藏櫃裡面賣的？台灣看得到鳳梨放在低溫櫃裡面賣嗎？

「Lin bay 好 油」強調，從五月中之後，日本進口台灣鳳梨的數量大減，貨到了日本賣不掉，只能放再慢慢出。至於日本業者拿到貨一個多月的東西來出，真的有點狠，這批貨應該是倒掉而不是出貨。「Lin bay 好 油」還質疑，農委會很奧妙，這麼大的部會底下那麼多專業的人，真的沒有人可以詢問嗎？

前民進黨立委郭正亮30日在《踢批批開講》也指出，鳳梨事件太傷人了，日本去年蠻幫台灣的，他們買了很多鳳梨。日本很多台灣人反應這件事，他們覺得很沒有面子。因為他們去賣場，菲律賓的鳳梨放在高價區，台灣的鳳梨放在低價區，台灣的鳳梨旁邊還加一行字，說明如果是黑心，免費退貨。台灣人看得下去嗎？台灣鳳梨品質這麼好，結果搞成這個樣子，農委會怎麼會沒有責任？