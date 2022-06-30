本土疫情雖有降溫趨勢，但每日仍有萬人相繼染疫，前民進黨北市黨部主委吳怡農今晚在臉書透露確診消息，他也喊話，若長輩還沒打滿疫苗，週末就帶他們去吧，「已不是天選之人，照顧好自己也照顧好彼此，謝謝家人與朋友們的青菜快遞。」

吳怡農說，自己的症狀是頭痛、喉嚨痛及發燒，最近不少朋友透露希望早點確診，他只想說千萬不要，「雖然不算嚴重，但一點也不好玩」，即便他本身喜歡運動、不常感染，但健康的人也會確診，不過打滿三劑疫苗就比較不容易重症，自己發燒隔天就退，只是喉嚨可能還要幾天。

話鋒一轉，吳指出，最容易重症的長者，反而是疫苗打的最少的族群，全國更有將近2成的長者連第一劑都還沒打，施打比例幾乎沒有在增加，即使再過一年，也沒辦法讓9成的長輩打滿三劑，最近疫情慢慢平穩，路上的人會越來越多，一直不出門的長輩也會想要出去透透氣，因此要更注重健康。

吳說，民調顯示長者施打疫苗與否，家人扮演關鍵角色，長輩會為了保護家人去打疫苗，也會接受被說服，不過到今天為止，還是有不到三分之二的長者打滿疫苗，他希望大家打電話回家關心、幫長輩預約施打，也謝謝所有送青菜、肉鬆的家人，請大家好好照顧自己、照顧彼此。