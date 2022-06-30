5月下半月新台幣兌美元急速升值逾2.5％，壽險公司措手不及。金管會30日公布，5月壽險公司海外資產若完全未避險，匯兌損失將達新台幣1,877億元，創2021年4月後、13個月的新高，所幸壽險公司有換匯及無本金遠期外匯等避險，又收回203億元外匯準備金，全月匯兌總成本壓在333億元，同樣是13個月高點。

因為新台幣兌美元2022年以來是趨貶的態勢，從去年底27.69元，到5月底是29.065元，加上避險工具成本不高，壽險公司累計前5月避險成功，帳上是避險利益190億元，也就是說避險後，匯兌上不僅沒有損失，還可貢獻獲利，應是歷年同期最佳情況，2021年前5月的匯兌總成本是1,207億元，一來一往，今年比去年多賺1,397億元。

6月新台幣兌美元又貶到29.726元，估計壽險公司6月應有不小的匯兌利益。今年前5月壽險公司共增提863億元的外匯價格變動準備金，累計帳上已有1,300億元，仍是史上次高，歷史高點是4月底的1,503億元，6月應又有增提金額，可供壽險公司抵禦今年波動加劇的新台幣匯率。

壽險公司海外投資逾新台幣20.1兆元，扣掉保戶自負匯兌風險的外幣保單，也還有近14兆元，若新台幣升值，壽險公司即會出現大量匯兌損失，經營成本上升，但若貶值，即會有匯兌利益，投資壓力下降。