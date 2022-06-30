今年夏天橫掃動漫界、連大人都著迷的「SPY×FAMILY間諜家家酒」佛傑一家現身中友百貨！「中友2022翻轉動漫祭」30日起在中友百貨盛大展出，包括超人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鬼滅之刃》、《東京復仇者》、《戀上換裝娃娃》、《天竺鼠車車》等13大造景，讓動漫迷身歷其境拍個過癮，開展首日就出現大排長龍的人潮，預估整檔期可吸引10萬人次參觀！

由中友百貨主辦、木棉花協辦的「中友2022翻轉動漫祭」，即日起至7月18日於中友百貨C棟13F登場，開放免費參觀。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友今年開店滿30週年，一直是很多顧客逛街購物的首選，也是很多民眾年輕時的記憶。翻轉動漫祭今年已舉辦第五年，像這樣的大型動漫活動原本都只在北部舉行，在中友百貨努力爭取下，每年都搭配與日本同步最火紅的動漫主題，像是前年《鬼滅之刃》、去年有《天竺鼠車車》、今年則是在網飛頻道排名第一的《SPY×FAMILY間諜家家酒》，參觀的人潮逐年在突破，已經變成暑假中部亮點活動！

簡聰政說，首次亮相的《鬼滅之刃》雙造景《鬼滅之刃遊郭篇》華麗場景，以及《鬼滅之刃無限列車篇》3米高超巨型炎柱震撼現身，讓你重回劇場版回憶殺；另一亮點是近期公布即將於秋季登場的《PUIPUI天竺鼠車車 新系列》，2米高的馬鈴薯大型氣偶移師台中；還有《刀劍神域》、《RE:從零開始的異世界生活》、《東京復仇者》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《JOJO的奇妙冒險 石之海》等等的熱作造景區。

「中友2022翻轉動漫祭」推出多項贈獎優惠，活動期間，持中友APP於展場不限金額消費，即可兌換安妮亞萌扇1支、消費滿100元即可獲贈1組幸運號碼，獎品有「Soundcore藍牙耳機及喇叭組」，以及「超級巨星自助式KTV尊榮饗宴」各5名。

活動期間更推出展場限定8款熱作福袋、下殺680元48折起，首推熱作《SPY×FAMILY間諜家家酒》福袋，有雙面全彩抱枕，一面是安妮亞可愛的笑臉，另一面則是「黃昏」與「約兒」的圖片、還有3入圓形胸章組以及電競級滑鼠墊！