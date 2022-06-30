國軍支援吃石斑! 年輕人酸:買給長官加菜吧

大陸日前以藥物殘留為由，暫停台灣石斑魚輸入，農委會呼籲全民多吃石斑；國防部則表示，年度已採購石斑魚1548公斤，會依官兵飲食喜好開立菜單。中天新聞針對「國防部年採購1548公斤，你覺得？」進行街訪民調，有年輕人表示，國軍就很衰，一直吃滯銷的東西，總統蔡英文應該檢討一下。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》30日派出記者，針對「國防部年採購1548公斤，你覺得？」進行街訪民調，註明一條石斑超過1公斤，換算一天約4條，提供5個選項供受訪民眾選擇：

1. 買給長官加菜吧！阿兵哥最好吃得到！

2. 又來了…什麼都要國軍支援！

3. 民主的魚…國軍弟兄吞了！

4. 現在當兵太爽了吧！還有石斑魚吃！

5. 萬一真有禁藥…國軍弟兄吃了不就…

有16位民眾參與這次街訪民調投票，其中7人選擇選項1；5人選擇選項2；0人選擇選項3；1人選擇選項4；3人選擇選項5。

一位年輕人表示，「國軍就很衰，一直吃滯銷的東西呀，我覺得蔡英文應該檢討一下」、「我覺得靠吃沒辦法解決根本的問題」。也有一位女子直言，「石斑魚給國軍吃，現在它若有禁藥的話，把國軍當成實驗品？」一位先生則認為，「國軍吃了，裡面若有禁藥的話，這樣台灣兵力就沒有了」。

還有一位男子表示，「不可能全部一直都叫我們國軍吃石斑魚」。一個年輕人認為「長官可能才會吃到」，另一位年輕人酸說，「長官也不夠吃吧，長官也很多人呀。全部國軍一天才4條魚，這怎麼分？」