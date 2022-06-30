國際自由聯盟75周年暨第63屆大會今天舉行開幕式，民進黨主席蔡英文受邀透過預錄影片致詞表示，近年來，我們面臨著來自中國日益上升的威脅，面對威權的入侵，台灣人沒有退縮，相反的，我們正面回應挑戰，對抗來自國內外試圖破壞民主的勢力。呼籲各國齊心協力、相互支持，才能成功打擊威權政體的擴張主義。

國際自由聯盟為全球擁抱自由主義的政黨所結合的國際政治組織，民進黨為參與的政黨之一，其他會員有加拿大執政黨自由黨、盧森堡執政黨民主黨、德國執政聯盟之自由民主黨等。受疫情影響，國際自由聯盟睽違三年，首度在保加利亞首都索菲亞（Sofia）舉行實體會議，民進黨由發言人暨國際部副主任謝佩芬代表出席。

去年泛歐自由黨派聯盟主席漢斯・范巴倫去世，蔡英文致詞時表示，作為推動自由主義的指標人物，漢斯深化了台灣與歐盟之間的經濟以及外交關係。

她說，為了延續他一生的志業，我們駐比利時代表處、台灣民主基金會和歐洲自由論壇（ELF）、泛歐自由黨派聯盟以及歐洲自由青年聯盟（LYMEC），共同合作發起了范巴倫獎學金。希望繼續建立台灣與歐盟之間的關係，也能藉此來讓漢斯范巴倫的精神永存在我們心中。

蔡英文指出，這個以自由、規則為本的世界秩序，正在面臨自國際自由聯盟成立75年以來的最大挑戰。我們不僅要面對新冠疫情對全球人類和經濟的影響，還必須對抗威權政體滲透民主制度、侵犯人權以及公民空間的企圖。

她說，俄羅斯入侵烏克蘭，彰顯了威權政體會以任何手段來擴張。我們另外還面對氣候變遷和糧食供應鏈安全所帶來的挑戰。也因此，我十分認同今年的主題：「重建自由世界的秩序」。

蔡英文表示，數十年來，民進黨一直站在台灣民主化的最前線以保衛民主、對抗威權體制，民主自由已經成為我們身份認同不可或缺的一部分。近年來，我們面臨著來自中國日益上升的威脅，試圖摧毀我們一直以來努力爭取的民主生活。

因此，她說，台灣人更加奮力對抗這些挑戰。從人民到政府，面對威權的入侵，台灣人沒有退縮，相反的，我們正面回應挑戰，對抗來自國內外試圖破壞民主的勢力。我們樂於分享對抗威權的經驗，也已做好準備，加強與國際社會的合作，共同努力捍衛民主自由的世界秩序。

針對俄羅斯對烏克蘭作出的種種暴行，蔡英文表示，台灣人因為自己能夠幫助烏克蘭人民保家衛國而感到驕傲。然而，我們的努力不能止步於此，我們必須深化自己對威權操弄手段的了解。

此外，她呼籲，我們也必須加強夥伴關係和保衛彼此。威權政體最擅長分而治之、各個擊破，因此，只有我們齊心協力、相互支持，才能成功打擊威權政體的擴張主義。「我相信，透過擁有一致的價值與信念，我們終將實現目標」。