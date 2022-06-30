經濟部27日做出決議，電價平均大漲8.4%，其中用電大戶更是大漲15%，不少民眾也擔憂，自家電費是否也會跟著漲價，對此台電表示，可以從電費帳單的用電種類欄目就可判斷。

電價新制7月1日上路，平均漲幅達到8.4%，平均每度由2.6253元漲為2.8458元，其中小商店、低壓用戶、住宅用電1000度以下及國小至高中的電費不會調漲。

此外高壓及特高壓用電大戶調漲15%，不過農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業除外，高壓用電平均2.699元到3.1039元、特高壓用電平均2.2354元到2.5707元，影響戶數2.2萬戶左右。

電價新制引起不少民眾擔憂支出大增，對此台電表示，民眾可以從電費帳單中用電資訊底下的「用電種類」判別自己是否為本次調價對象，例如欄目上寫著表燈營業用者(即小商店)，就不在調價範圍內。

台電指出，為顧及民生物價，小商店(餐飲雜貨、理髮業等)、低壓用戶(農漁、超市等)以及高中以下電費都不會漲價，住宅每月用電1000度以下同樣不會漲價，總計1272萬戶、97%不受影響。同時為提高節能誘因，使用維生輔具的身障家庭，假設每月用電1001度，1000度將會是原價計算，僅超過的那1度列入調漲範圍，如以兩個月一期繳納電費試算，非夏月每期(7、8月)6592元、夏月7904元以下之家庭用戶，不受影響。