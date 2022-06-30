有網友在路上目擊1輛違規停駛在紅線上的轎車，車牌竟是「XX87-YA」，諧音像是「白癡YA」，讓網友拍下照片笑說「合理」，其他網友也留言「很有自知之明」、「看到這麼可憐的車牌就讓他停好了」、「我87我驕傲YA」。

有網友在臉書「路上觀察學院」分享1張照片，照片中1輛Toyota豐田汽車停在馬路邊的紅線上，車身一半還在人行道上，但照片的吸睛點是該車的車牌，竟是「XX87-YA」，87的諧音即白癡，讓目擊的網友PO文笑說「合理」。

有網友在路上目擊1輛違規停駛在紅線上的轎車，車牌竟是「XX87-YA」，諧音像是「白癡YA」，讓網友拍下照片笑說「合理」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友紛紛留言「『白癡』也就算了，還『耶』」、「看到這麼可憐的車牌就讓他停好了」、「我有一個討厭的人車牌是7887，真符合我的心聲」、「我的車牌是7895，反過來看就是『哇就87』」、「最好笑的是，最後還YA」、「如果不是特別選號，求車主心理陰影層面面積」、「好歡樂的一張照片」、「很有自知之明」、「紅線停車，YA」、「好想要這個車牌」、「我87我驕傲ya」。

先前大陸網路上就流傳一組車牌號碼「74110」，像是諧音「氣死110」讓網友笑說警方看到一定先攔，還有1組車牌是「SB110」，像是大陸用語「傻B」一詞縮寫，同樣被認為是暗諷警察；而澳洲也有1輛車的車牌是「COVID19」和新冠肺炎的縮寫相同，同樣讓網友笑翻。