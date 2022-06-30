蔡英文總統今天下午出席「第65屆會計師節慶祝大會」(總統府提供)

蔡英文總統今天表示，減碳已經是國際共識，我們一定要集結各方的能量，協助臺灣的產業打入綠色供應鏈。從明年開始，資本額達到100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵業和水泥業，必須揭露公司的溫室氣體盤查資訊，目標是在2027年，全體上市櫃公司都完成溫室氣體盤查。

蔡英文總統今天下午出席「第65屆會計師節慶祝大會」時表示，這幾年來，臺灣在疫情挑戰之下，整體經濟成長還是穩定的往上走。我們去年的經濟成長率突破6％；今年的出口表現更是強勁，已經連續23個月正成長。

她說，隨著商業模式日新月異，除了財務報告的審計及稅務諮詢，企業從營運管理、資金籌措到全球化布局，會計師都是不可或缺的幫手。面對後疫情時代的挑戰，臺灣也加緊腳步，更進一步強化競爭力，要在全球產業供應鏈中，扮演非常關鍵的角色。在這個過程中更需要會計師朋友的專業，一起來協助企業轉型升級。

國際邁向2050淨零轉型的步伐，越來越快。為了因應全球綠色金融趨勢，蔡英文指出，今年3月，金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」。從明年開始，資本額達到100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵業和水泥業，必須揭露公司的溫室氣體盤查資訊，我們的目標是在2027年，全體上市櫃公司都完成溫室氣體盤查。

她強調，減碳已經是國際共識，我們一定要集結各方的能量，一起協助臺灣的產業，打入綠色供應鏈。她請所有會計師朋友，提供上市櫃公司更多永續轉型的服務，讓我們一起提升整體競爭力，健全臺灣商業及投資環境，吸引更多投資，為臺灣創造更多成長動能。