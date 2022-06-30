七大工業國(G7)領袖日前齊聚德國進行為期3天的峰會，過程中不忘大開俄國總統玩笑，戲稱脫下外套「秀肌肉」向普丁致敬，「證明我們比他還要強悍」。昨日(29)普丁出訪土庫曼時終於親口回應，對此告訴記者「沒有男子氣概的一群人，光是想到他們裸上身就『噁心』!」

綜合《新聞週刊》、天空新聞台、《每日鏡報》等外媒報導，俄國總統普丁(Vladimir Putin)本周出訪中亞國家塔吉克和土庫曼，這是繼俄烏開戰以來首次離開俄羅斯。29日行程抵達土庫曼阿什哈巴德機場(Ashgabat International Airport)，被記者問到對於G7各國領導人揶揄他那「硬漢與馬」的脫衣照有何感想。他回答，「我不知道他們想怎樣脫衣服，是腰部以上還是以下?」更嗤之以鼻說道「不管怎樣，光想我都覺得想吐…」

普丁不忘分享擁有精實體態的秘訣，「你必須不菸、不酒，捨棄那些不良嗜好，積極鍛鍊、參加戶外體育活動。」

G7峰會當天各國領袖用午膳時，英國首相強生（Boris Johnson）笑說「穿外套嗎，還是我們脫下?必須向普丁證明我們比較猛!」接著加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）以及歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）也來湊一腳，紛紛喊話「我們也來騎馬秀肌肉!」、「騎馬是最棒的選擇。」

Farce at G7 summit: They take off their muscles and show Putin, Johnson would like to be stronger than him

PS-like clown's pic.twitter.com/D9slbxUew0 — Spriteer (@spriteer_774400) June 26, 2022

向來不吝嗇展現好身材的普丁，幾張騎動物狩獵、釣魚曬日光浴的赤裸上身照在網路上瘋傳，十足將他熱愛野外生活、霸氣勇猛的印象表露無遺，果然戰鬥民族的精神根深蒂固。