大陸央視網6月30日報導，大陸國務院總理李克強6月29日主持召開國務院常務會議，確定政策性、開發性金融工具支持重大項目建設的舉措，擴大有效投資、促進就業和消費；部署加大重點工程以工代賑力度，拓展就業職位，帶動農民工等增收；決定開展提升高水準醫院臨床研究和成果轉化能力試點，促進提高醫療衛生服務水準。會議決定，透過發行金融債券等籌資3000億元（人民幣，下同，約合新台幣1兆3050億元），用於補充重大專案資本金或為專項債專案資本金搭橋。大陸中央財政予以適當貼息。

會議指出，要貫徹中共中央、大陸國務院部署，實施好穩健的貨幣政策，運用好結構性貨幣政策工具，增強金融服務實體經濟能力，為穩住經濟大盤、穩就業保民生有效助力。通過政策性、開發性金融工具加大重大項目融資支持，有利於在堅持不搞大水漫灌、不超發貨幣條件下發揮引導作用，疏通貨幣政策傳導機制，實現擴投資、帶就業、促消費綜合效應。

會議決定，運用政策性、開發性金融工具，通過發行金融債券等籌資3000億元，用於補充重大專案資本金或為專項債專案資本金搭橋。中央財政予以適當貼息。

會議指出，以工代賑受益面大、帶動效應強，能為群眾特別是農民工、脫貧人口等規模性提供務工職位，支持他們勞動增收，進而拉動消費，是穩就業保民生的重要舉措。

一是政府投資重點工程要能用盡用以工代賑。二是實施一批以工代賑中央預算內投資項目，勞務報酬占中央資金比例由原規定的15％以上提高到30％以上。三是在專案各環節明確以工代賑任務要求，督促及時足額發放報酬。會議強調，要加大交通補短板投資，年內再開工一批國家高速公路聯通、內河水運通道建設等工程。

會議指出，要在高效統籌疫情防控和經濟社會發展中，依靠改革創新提升醫療衛生服務水準，更好保障群眾健康。

會議決定，選擇部分高水準醫院開展提升臨床研究和成果轉化能力試點，在科研自主權、薪酬激勵、科研儀器設備採購等5方面，採取與支持高校、科研院所創新的同等政策，特別是增加臨床和轉化研究經費，簡化科研和經費管理審批、報表等。

要保障群眾看病就醫基本需求，對急危重症等患者醫療機構不得推諉拒絕。保障群眾合法權益，依法保護個人資訊，對濫用賦碼的要依法依規嚴肅查處。高水準醫院要瞄準國際先進提高服務水準，發揮優勢帶動基層醫院和整體醫療服務能力提升，讓更多群眾受益。