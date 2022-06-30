「第35屆台韓觀光交流會議」於今（6/30）日在新竹隆重登場，是自2019年在韓國慶州舉辦上一屆會議暌違三年後，台韓雙方再度觀光交流，共有約100位台韓官方與旅遊業界的重要貴賓及意見領袖出席，會中台韓雙方代表期許兩國觀光交流朝300萬人次的目標努力，

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，第35屆台韓觀光交流會議能在三年後順利復辦，她感觸甚深，因為這是雙方共同經歷繁瑣籌備過程後的成果。根據UNWTO公布的數據，今年第一季國際觀光成長超乎預期，甚至可能很快恢復至2019年的55％～70％，雖然亞洲復甦速度較緩慢，但已有許多旅遊目的地逐步解除旅遊限制，台灣與韓國一直互為彼此的重點觀光市場，歷年來互訪人數更持續成長，因此這次會議的舉辦必定能夠為台灣後續開放國際觀光奠下好的開始，為台韓交流的重啟注入一劑強心針。

韓國旅行業協會吳敞熙會長說，身為第一個來台灣開會的外國代表團感到十分高興，本次會議舉辦的出發點乃是為了克服兩國觀光業的困境，延續上一屆會議的結論，配合旅遊趨勢有所創新，並積極討論具體作法，為兩國重啟交流作好準備，再次朝著兩國觀光交流達300萬人次的目標努力，他更提到，台灣及韓國的旅客都喜愛造訪雙方的各地方城市，期待透過這次的會議及參訪行程能夠更認識新竹的魅力。

台韓觀光交流會議是兩國觀光業界重要的交流平台，為雙方業務交流、協調議題、維繫情誼的溝通橋樑，歷年來由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）輪流舉辦。今日會議上，雙方針對「因應後疫時代的觀光趨勢之具體策略與作為」、「面對疫情的飛航變化與規劃」、「後疫情時代在地深度旅遊的發展潛力」及「後疫情時代的科技觀光趨勢」等議題進行討論，得出以下結論：

1.雙方在過去累積的既有基礎下，應更快速的思考和規劃後疫情時代的觀光發展策略。

2.研發並推出設計更貼近市場新需求的旅遊元件和產品。

3.配合飛航等運具的調整變化，提供旅客安全、安心的完善服務。

4.強化文化交流、教育旅行與各式主題旅遊的內涵，深入探索地方城市的魅力；並結合科技旅遊的趨勢，拓展雙方觀光產業的發展與想像，將積極敦請並提供雙方政府與會代表之建議及結論，據以作為後疫情時代觀光發展策略的參考。在重啟台韓觀光交流後，積極邁向雙邊互訪300萬人次的目標。

韓國文化體育觀光部尹智淑事務官表示，過去兩年，遊客的偏好越來越傾向於自由行，而觀光業也正快速地數位化，此次活動也再次印證這段時間雙方觀光業界所奠定的深厚友誼，並進一步發展、延續。駐台北韓國代表部鄭炳元代表則提到，近來台灣對於漸進式開放入境的呼聲高漲，期待在近期內達到全面開放。而這場會議將成為疫情後舉辦實體會議的標竿，也期待藉由雙方旅遊業者的努力，突破韓台2019年互訪250萬人次的紀錄，明年達到300萬人次、後年更能達到500萬人次。

交通部陳彥伯政務次長說，在疫情期間，交通部觀光局也全力整備六大魅力景區、打造16條自行車旅遊路線等，希望透過本次會議向世界發聲：「台灣準備好了」，期待積極迎接國際旅客的到來。

會議最後也決議，2023年第36屆台韓觀光交流會議於韓國江原道舉行，期待未來台韓觀光發展在質與量上皆有所突破，雙邊團結合作，創造彼此雙贏的最佳局面。會議後，主辦城市新竹市政府更安排韓方代表們參訪新竹公園、玻璃工藝博物館、新竹市立動物園等經典行程，期待在未來，接待更多韓國觀光客前往新竹觀光。