香港經紀公司One Cool Jacso Entertainment今（30日）公開大型偶像男子團體「OCJ NEWBIES」的宣傳照，包括13位成員的個人照和團體照，將以今年下半年出道為目標，在韓國推出新偶像團體，該團概念類似韓國的「NCT」及日本的「AKB48」，在正式出道前2個月會公布正式組合名稱。

13位成員包含曾參加選秀節目《Produce X 101》金東彬、元鉉植、《TO BE WORLD KLASS》Ricky以及《LOUD》趙斗顯，各自都有不錯的粉絲基礎。宣傳照中，成員們身穿時尚的綠色和酒紅色相協調的校服主題服裝，展現了新人偶像特有的青澀感性和熱情，雖然是第一次拍攝宣傳照，但是以不像新人的專業姿勢散發出多樣的魅力，吸引了廣大網友的目光。

公司表示選擇成員的標準不是練習生，皆為已具備出道資格，精通歌舞才藝的歌手，「OCJ NEWBIES」也是韓國偶像中除NCT以外，最多人數的偶像團體，計劃將再公開第2批成員，將於今年下半年以16名以上的成員組成的男子偶像團體正式出道，在包括韓國等世界各地進行活動。