守護地球就從環保減塑生活開始！安心食品（MOS摩斯漢堡）長期重視環境保護與永續發展議題，積極發揮企業社會責任，貫徹「貢獻人類、貢獻社會」的經營理念。為配合政府減塑政策、號召消費者對環保盡一份力，摩斯漢堡全台門市推出自備環保杯優惠，自7/1起，凡消費者自行攜帶環保杯至門市消費任一飲品，即享每杯5元折抵優惠，鼓勵民眾與摩斯攜手共創減塑新生活。

安心食品（MOS摩斯漢堡）參與環境保護不遺餘力，更從源頭做減量管理，提倡綠色消費。環保杯集點活動推廣自2015年開始，累積兌換已超過79萬杯，至少節省423萬個紙杯及杯蓋，展現摩斯漢堡與全民共同守護自然，為環境永續增添助力。

2000年起，摩斯漢堡便開始導入內用餐具，使用馬克杯、湯杯取代一次性餐具，並且於2007年起全面將塑膠容器，更換為玉米澱粉製成可自然分解的聚乳酸（PLA）材質，目前亦是以取得「生物可分解塑膠」環保標章的聚乳酸（PLA）材質吸管替代塑膠吸管，減少塑膠垃圾對環境的危害；以及近期安心智慧農場已自給自足蔬菜萵苣，更減少碳足跡排放。

摩斯因應防疫的無接觸服務需要，今年特別推出MOS Order APP全新改版功能「MOS安心取溫馨送」，讓已加入會員的MOS APP使用者可以透過手機遠距送禮問候更環保。傳統的送禮方式，不論是親自送達或是透過快遞郵寄，都要使用運輸工具，會增加碳排放對環境增加負擔，然而透過「MOS安心取溫馨送」的遠距電子賀卡禮品券贈送功能，收禮者可以到全國各地任一摩斯漢堡店面輕鬆兌換米漢堡美食或禮品，除了用實際行動支持在地農民，還能從生活中落實地球友善的環保行動。

安心食品（MOS摩斯漢堡）致力提供顧客安心與低碳的用餐環境，實踐摩斯（MOS）山海日（Mountain、Ocean、Sun）大自然精神，進一步將永續策略核心「安心安全，健康永續」結合經營策略，愛護地球的生態環境，更藉由公司影響力帶領員工個人親身參與公益活動，形成正向循環。除了鼓勵員工主動參與環境保護活動，更歡迎消費者使用MOS APP的安心取溫馨送將溫暖禮物與親友分享，共同愛護地球環境。