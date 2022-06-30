空拍攝影師齊柏林生前的「看見台灣」紀錄片，既看到台灣的美，但也看到台灣許多不環保的產業，其中水泥公司為挖取石灰石，最常被提及。事實上水泥業對環境的破壞不只是台灣的問題，各國都有類似的困境。科學家發現，培養一種以碳酸鈣為基礎物質的微藻類，就可以生產足夠數量的石灰石來製造水泥，就不必挖山取礦。

新阿特拉斯(News Altas)報導，水泥是現代現代建築物的主要材料，同時，水泥再進一步調配，成為更堅固的混凝土，用處更大。但是生產水泥卻並不環保，除了前言提到的取礦階段就已經破壞山林，在製造過程中，又是一連串的碳排放反應。全球水泥業每年所排放的溫室氣體佔到7%，可見其嚴重性。

材料科學家威爾‧斯魯伯( Wil Srubar)在渡假時前往泰國海岸，他在浮潛時看到美麗的珊瑚礁，然後開始聯想到，各國的石灰石礦，其實都可視為古代的珊瑚礁或是貝類這種會製造碳酸鈣的生物，於是他就開始思考，是不是能從源頭上就尋找碳酸鈣生物來做為水泥的材料？這促使他與其他研究夥伴找到了圓石藻。

圓石藻是一種包覆著碳酸鈣外殼的單細胞海洋浮游植物，這些微小的生物與植物類似，都會行光合作用，不過與植物將吸收後二氧化碳轉成葉子與木材不同的是，圓石藻是將二氧化碳轉化為碳酸鈣外殼，而且由於它們繁殖快速，因此效率比珊瑚礁更快更多。同時它們非常多，全球各地的海洋裡都有，不管生活在溫水、冷水、鹹水和淡水中都有它們的身影。

Laying the foundation for the future of carbon-zero buildings

斯魯伯說：「在顯微鏡下，這些圓石藻非常漂亮，它們創造了非常複雜、美麗的碳酸鈣外殼，可以視為圍繞細胞的石灰石盔甲。」

團隊收集足夠濃度的球石藻，成為取代石灰石的水泥材料，欣慰的發現，以球石藻做成的水尼與混凝土，外觀、品質都與普通混凝土完全一樣。由於原材料不靠挖礦，因此這些水泥是淨零碳排的，甚至是碳負質，因為相關的二氧化碳排放量，少於微藻捕獲的量。

斯魯伯說：「這個成果非常令人興奮，我相信，我們找到了水泥和混凝土業最終的碳排解決方案。」

斯魯伯和他的團隊已獲得美國能源部320萬美元的資助，以繼續優化這項技術，研究擴大生物石灰石水泥生產的方法。

科學家們計算出，以美國的水泥需求量估算，大約需要200萬英畝(81萬公頃)的露天池培養的球石藻，就可以滿足美國的水泥需求，這個面積看起來很大，但只是美國種植玉米土地面積的1%。

團隊表示，一但全球都推廣應用這項技術，每年可以減少20 億噸的二氧化碳排放量。