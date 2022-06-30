孩子像誰不重要，有人疼就好！有人妻網上抱怨婆婆，她提到自己終於打開心房，願意讓婆婆抱女兒，豈料，卻一直聽到婆婆愛講「女兒像姪女、像老公」都讓聽了她很厭煩，直到女兒6個月後，婆婆才坦承女兒眼睛像她，但卻還是堅持女兒臉型像老公，讓她非常無言！

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，她表示自從生了女兒之後，坦言自己很排斥婆婆抱女兒，直到母親的開導才願意讓婆婆抱女兒，豈料，她和老公出門，婆婆竟開心的從房間跑出來要抱孫女，老公見狀制止，並表示「爸爸都睡了，抱進去，不太好吧！」，婆婆才打消念頭。

人妻抱怨婆婆愛提「女兒像老公」，網友則酸爆人妻「像誰不重要，有人疼就好」。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

人妻也提到婆婆時常提到女兒和大姪女與小姪女小時候很像，並且一直常說女兒跟老公長的很像，讓她很不滿意，直到女兒6個月大，眼睛大顆圓滾滾，睫毛很長，婆婆才承認與她很像，但還是堅持臉型長的像老公，讓她很無言；直到最近老公詢問她是否在生一個，她則立刻反對，認為在生一個，婆婆一定又會說孩子像老公！

貼文一出，網友酸爆紛紛留言表示，「婆婆真可憐，沒怎樣也被妳嫌成這樣，感覺是妳這個媳婦比較難相處」、「大驚小怪，像誰有差嗎，有人疼愛就好，不要那麼龜毛」、「阿嬤抱孫不是很正常？」、「像誰無所謂、不要像隔壁老王的就好」、「有血緣關系像有什麼奇怪」、「其實妳的問題更大」、「妳真的難相處啊」。