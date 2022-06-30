內政部邀請31國43名駐台代表參觀反恐演練。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

內政部次長致贈馬紹爾群島共和國艾芮瓊大使警徽紀念幣禮盒。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

內政部次長陳宗彥致詞時表示，反恐訓練中心積極汲取各國經驗。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

內政部為了讓各國駐台使節代表了解我國反恐戰術及重大治安案件應變處理能量，30日特別邀集31國43名駐台使節代表參訪警政署反恐訓練中心，逼真的演練，讓各國代表驚呼Very Impressive！

內政部次長陳宗彥致詞時表示，位於桃園市新屋區的反恐訓練中心面積達29多公頃，設有人質營救及攻堅訓練場、反恐戰鬥訓練場、室內模擬訓練場、模擬城鎮訓練場及反劫機訓練場等專業設施。而且反恐訓練中心不僅供警政署特勤隊使用，也會與國內各單位特勤隊進行聯合訓練，訓練內容融合各種層級的戰術與戰技，並積極汲取國際反恐經驗。

本次活動警政署規劃「爆裂物地下工廠查緝」及「人質挾持營救」等相關模擬狀況。由保安警察第一總隊維安特勤隊、北市、新北市、桃園市、台中市警察局、刑事局及航警局等單位投入操演，特勤人員投擲震撼彈和空包彈射擊，模擬攻堅爆裂物地下工廠及營救人質，並出動目前最新型的突擊梯車，精采演練令各國代表稱讚不已，盼日後能派員與我國反恐訓練中心進行交流。