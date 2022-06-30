澎湃新聞6月30日報導，大陸國務院總理李克強6月29日主持召開國務院常務會議決定，運用政策性、開發性金融工具，通過發行金融債券等籌資3000億元（人民幣，下同，約合新台幣1兆3050億元），用於補充重大專案資本金或為專項債專案資本金搭橋。中央財政予以適當貼息。大陸專家認為，國常會此舉為擴大投資引來新活水。

澎湃新聞報導，上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鍾輝勇表示，通過政策性、開發性的金融工具來支持重大專案建設，可以在不搞大水漫灌、不超發貨幣，同時也不增加政府債務的條件下，用於補充國家重大項目的資本金或者為地方政府專項債項目的資本金提供支持，促進有效投資的盡快落地，進而通過穩定經濟來促進就業和消費。

澎湃新聞報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，此舉通過政策性銀行發行金融債券，一方面，政策性銀行擁有國家信用，融資成本相對低；另一方面，通過金融債券資金補充項目資本金，有助於撬動更多社會資金，保障重點項目融資。

會議指出，以工代賑受益面大、帶動效應強，能為群眾特別是農民工、脫貧人口等規模性提供務工崗位，支持他們勞動增收，進而拉動消費，是穩就業保民生的重要舉措。

會議強調，要加大交通補短板投資，年內再開工一批國家高速公路聯通、內河水運通道建設等工程。

周茂華表示，水利等項目產業鏈長，拉動就業明顯，有助於促進就業和收入，加快推動內需恢復。

鐘輝勇表示，由於以工代賑在拓展就業崗位、帶動農民工等增收方面有著重要作用，同時還可以保障政府投資重點工程的順利實施。因此，此次國常會對勞動報酬占中央資金比例進行了大幅上調，可以更好地實施以工代賑。並且，此次國常會還強調了在實施以工代賑任務時，需要切實保障農民工報酬的及時足額發放，避免拖欠農民工工資等現象的發生。