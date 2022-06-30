《新聞千里馬》

國民黨徵召前立委柯志恩參選高雄市長，迎戰民進黨籍現任市長陳其邁，根據《蘋果新聞網》高雄市長選舉線上民調，柯志恩獲得57.1％支持，大贏陳其邁的41.9％。高市新聞局前局長王淺秋透露，之前國民黨內部民調，高市前副市長李四川跟陳其邁差距非常小，可惜李參選的意願並不高。

王淺秋今(30日)在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，之前國民黨內部有兩個民調，國民黨主席朱立倫從美國回來，出關第一個去拜訪的人就是李四川，因為第二階段的民調，李四川跟陳其邁的差距非常小，接下來才是柯志恩，差距稍微大一些，這也是朱立倫第一次開口問李四川，李其實意願並不高，況且缺了勸進的過程。

針對媒體所做的網路民調，柯志恩贏陳其邁，王淺秋認為，網路民調跟事實有差距，這只是網路的一個風向，但也表示柯志恩還有可為，柯志恩不要那麼緊張，不是說要贏，但也要有一搏之力。

王淺秋也透露，韓團隊全不加入不太可能，高雄市前副市長葉匡時有下去給一些選戰及策略建議，還有以前在高雄的首長也一起參加這個會議，希望幫柯志恩一把。

王淺秋認為，高雄不是不可為，柯志恩這一仗，就看能不能真正點出痛點，讓小雞有一戰的可能性，高雄並不是鐵板一塊，可以跟隔壁的國民黨台南市長參選人謝龍介聯手，把南台灣的氣勢打起來。