曾獲天后泰勒絲（Taylor Swift）、「強叔」艾爾頓強（Elton John）力薦的23歲混血創作才子康納格雷（Conan Gray），在2020年發行首張專輯《烏鴉男孩／Kid Krow》，創下當年新人最佳告示牌空降紀錄，更以〈Maniac〉和〈Heather〉等破億收聽夯曲引起全球年輕樂迷共鳴。近日終於推出第2張新專輯《極度心痛／Superache》，收錄曲〈Family Line〉血淋淋揭開父親家暴母親的過往，他形容：「寫下這張專輯的過程非常煎熬，就像是把我肋骨上最後一塊肉給刮了下來。」

YouTuber起家的康納，曾在影片中吐露過自己複雜的成長背景，他出生自愛爾蘭與日本混血家庭，父母在他3歲時離婚，小時候曾搬過12次家，導致童年生活總是在適應與離開中不斷循環，這次他在新曲〈Family Line〉中唱到父親家暴的過往，「媽媽從來不大哭，她被揍且從不反擊，直到有一天她說『我要帶著孩子們跟我走』」、「很難用言語形容過節時的痛苦，我看著別人家的爸爸帶著他們的女兒，讓我思考為什麼我要承受這些」

康納坦言〈Family Line〉是他寫過最難寫的歌，前後打磨了約2年的時間才完成，他表示「談論這些過去讓我感到很不舒服，但這也是為什麼一定要拿出來分享的原因。因為我希望對這首歌有共鳴的人，都能了解自己並不孤單且不必隱藏這些苦痛。我整個童年與長大成人的過程，都一直想逃避我的過去，這是我第一次學著擁抱這一切。」

新專輯《極度心痛／Superache》以簡單暴力的名稱，概括專輯中一首首成長與愛戀的苦澀記憶，康納表示：「我想要找到一個詞，可以描述像是剛分手後，到處打電話給朋友哭訴，大喊『世界要崩塌了』的那種情緒。我希望將那種揮之不去、很誇張又戲劇化的心情，全部用『極度心痛』這個詞來代表。」專輯全台數位平台已經上線，實體預計7月中發行。

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