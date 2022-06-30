市場聚焦通膨情勢，美國聯準會（Fed）決策最關注的5月PCE物價指數年增6.3%，低於預期；扣除波動劇烈的能源、食品等核心PCE物價指數則年增4.7%，低於預期4.8%和前值4.9%。10年期美債殖利率降至3.02%。美股周四早盤3大指數下跌，道瓊工業指數大跌逾500點，那斯達克指數跌約1.5%。

截至台北時間21點34分，道瓊工業指數下跌505.64點（或1.63%），暫報30523.67點；那斯達克指數下跌146.26點（或1.31%），暫報11031.63點；標普500指數下跌46.68點（或1.22%），暫報3772.15點；費城半導體指數下跌33.89點（或1.31%），暫報2550.09點。

5大科技巨頭齊挫，蘋果跌1.5%，谷歌、亞馬遜和網飛跌超過2%。半導體類股慘綠一片，輝達跌1.5%，艾司摩爾跌約2.5%，台積電ADR重挫近3%，報81.18美元，聯電ADR暴跌逾5%，報6.6美元。