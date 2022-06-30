台灣最年輕三金得主、今年也入圍金曲33四項大獎的盧廣仲，昨（30）日出席Polo Ralph Lauren歡慶Polo Shirt 50週年活動，不免俗地被問及金曲戰袍，他巧妙地回答「紅毯的服裝，跟Polo衫有異曲同工之妙。」稱質地擔任活動嘉賓也讓大家十分期待，而身為入圍者也是表演嘉賓的他表示，「（要表演）比入圍緊張很多，因為很多未知因素，但獎項就那樣。」

盧廣仲今年過年也以Polo衫回老家與家人團聚。（摘自盧廣仲IG）

過去就經常被拍到身穿 Ralph Lauren Polo衫的他，透露高中曾是轉學生，為融入環境曾以Polo衫「團體通關密碼」，與同儕打成一片，而大學時期就以歌手出道的他，也以Polo衫陪他征戰大學考場以及表演現場，自己收藏超過20件Polo衫的他，此次受邀為品牌Polo衫50週年，於品牌台北101店逛店，並表示自已也經常購買Polo衫作為家族服裝，經常在社群軟體曬外甥女的他，也為外甥女購入了童裝版的Polo衫。

盧廣仲收藏超過20件Polo衫，並透露自己的穿搭秘訣是扣子扣到第一顆。（攝影/吳松翰）

另外他也分享自己著Polo衫時的穿搭小訣竅，「我扣子一定會扣到最上面那顆，比較有安全感，也有點學究的感覺。」而顏色挑選上則偏愛亮色系，因看起來會較有精神，而他也分享自己收藏中最有意義的一件是大學時期買的條紋Polo衫，該件衣服陪他參與大學的期中期末，也經常穿去表演，甚至還曾經穿去拍過MV，念舊的他表示「它現在還在我的衣櫃裡。」捨不得丟他。

Polo Ralph Lauren為歡慶Polo衫誕生50週年，出的全新精裝藏書《Ralph Lauren’s Polo Shirt》，1300元。（RALPH LAUREN提供）

Polo Ralph Lauren為歡慶Polo衫誕生50週年，推出的全新精裝藏書《Ralph Lauren’s Polo Shirt》，典藏、濃縮 該單品半世紀以來的點點滴滴，是品牌粉絲深入了解 Ralph Lauren的捷徑，受到粉絲喜愛。