2022亞足聯盃J組賽事今天結束，代表台灣出征的南市台鋼想晉級得贏香港東方龍獅3球，但前役太容易失球的罩門依舊未解，雖靠象牙海岸前鋒安以恩連過對手後衛、門將攻入1球，仍以1比3吞下2連敗，只能眼看2戰全勝的東方昂首晉級下一輪的跨區附加準決賽。

台鋼此役用門將李冠霈取代上役的段昍，韓籍中場沈云燮仍因傷缺陣。第17分鐘東方左路傳中，巴西光頭前鋒米凱爾（Mikael Severo Burkatt）頭槌破門首開紀錄，讓台鋼上半場0比1落後。

台鋼上役1比3負香港理文，雖是下半場才失球，比分變化卻跟次役如出一轍，第50分鐘被東方的孫銘謙攻破大門，陷入0比2落後劣勢。第59分鐘，安以恩在禁區內施展橫向變線腳法，連續突破東方後衛與門將，起右腳打入空門，一度追到1球差距，但壓上搶攻仍付出代價，第73分鐘被巴杜姆（Victor Bertomeu）反擊破門，連兩戰都以1比3敗北。