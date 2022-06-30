「吉卜力工作室」台灣獨家發行片商甲上娛樂攜手能率影業，讓紅遍全台的吉卜力工作室經典動畫鉅作登上大銀幕，為紀念大師高畑勲對動畫產業的深遠貢獻，今年特舉辦「高畑勲影展」，《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》、《隔壁的山田君》、《輝耀姬物語》及宮﨑駿企劃的《熊貓家族》同步於7月8日上映，今（30日）更重磅公布奧斯卡最佳動畫《神隱少女》正式定檔9月8日在台上映。

日本動畫導演高畑勳和宮﨑駿於1985年創辦「吉卜力工作室」，與鈴木敏夫並稱為吉卜力三巨頭，歷年來推出22部動畫長片，屢次打破上映當年的票房紀錄，同時獲得全球無數觀眾及影評盛讚，對動畫產業的深遠貢獻難以超越，吉卜力工作室鼓勵天馬行空的想法，讓旗下員工自由發揮狂想，培養出眾多才華洋溢的導演、動畫師與編劇，包含《新世紀福音戰士》鬼才導演庵野秀明、《心之谷》導演近藤喜文、《你的名字》作畫監督安藤雅司等，也因此吉卜力的作品充滿原創性、細緻畫面和精彩絕倫的故事，從過去到現在都持續引領著日本流行文化，在日本動畫電影全球票房排行前10名中，就有6部吉卜力的作品。

尤其宮﨑駿所製作的《神隱少女》不僅擁有突破385億日圓（約85億台幣）的票房佳績，更為日本奪下首座奧斯卡「最佳動畫電影獎」，令吉卜力工作室揚名海外，該片獨特創新的世界觀、勾引目光的角色設定，看似簡單的故事中暗藏許多巧思，不但在日本成為國民動畫作品，更獲得各國知名媒體一致超高評價，美媒《娛樂周刊》評論電影兼具心理層面的深度與藝術價值，《好萊塢報導者》大讚宮﨑駿是全球影壇最有天賦的藝術家和說故事的人之一，時代雜誌更讚賞是大膽無畏的觀影體驗就連歌壇巨星肯伊威斯特、小天后亞莉安娜都是《神隱少女》粉絲。

不僅如此，寓意多元的《神隱少女》，每次看完都能有新的觀點與體會，直到現在都還是讓影迷津津樂道。今年吉卜力工作室破天荒在社群平台推特上為粉絲解惑，透露電影開頭千尋父母吃飯的路邊攤，靈感來自東京有樂町和新橋地區周邊店家的氛圍，湯婆婆的攻擊招式是「《七龍珠》風格」，無臉男象徵每個人心中的黑暗面。此外，今年還推出真人版舞台劇，由2大新生代女神橋本環奈、上白石萌音主演，同樣一票難求、佳評如潮，日本愛知縣政府與吉卜力工作室攜手打造的吉卜力主題公園也終於公布11月1日正式開幕，再再展現了吉卜力的影響力仍是無遠弗屆。

《神隱少女》9月8日全台上映，之後也將推出預售套票、獨家特典等限量商品回饋廣大的吉卜力粉絲。