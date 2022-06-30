前立委陳柏惟今宣布退出台灣基進，並以棒球隊比喻，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」，表示雙方已互相化解了所有誤會，宣布即日起退出台灣基進。

陳柏惟今(30日)在臉書發文表示，經說明後，雙方互相化解了所有誤會，他要先感謝黨中央願意和他溝通，溝通過程中的堅定眼神與理直氣緩，也是他看過許多成大事的人的特質，要跟他們說謝謝。

陳柏惟將台灣基進比喻為一支棒球隊，將自己比喻為球員。他指出，這幾年能成為潛力新秀，是因為待在主場台灣、名為基進的球隊中。2018年打了漂亮的敗仗、2020年奇蹟般地打倒邪惡帝國、2021年1023再次對決險敗，都是球隊勝利。他剛好在球場上有所表現，讓老球迷、新球迷有所期待。

陳柏惟坦言，在2021年1023的比賽上受了傷，這個傷非常嚴重，他卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點。這過程中有人離隊、有隊員吵架、讓其他球隊看笑話、也有一日球迷評論得煞有其事，他的忿忿不平、自作主張對球隊造成了傷害。

陳柏惟認為，終於了解到原來沒有對錯，只有權責比重，不該用成績評論總教練，總教練背負著球隊的勝利，要做出有利全體的決策，而賽季結束後沒有掌聲還只有責任。那是位懂得「責任我來扛、榮譽歸球員」的好教練，比起其他球隊來說，這依然是他的首選與初衷。

他指出，在分工的角色上，是他的錯，一個傷兵自以為是教練，反而拖累了球場球員的表現、球隊的團結。讓外人看起來是一個「不能上場就沒有球迷、上場表現可能造成傷害，在休息區指指點點、球迷不斷攻擊球隊」的毒瘤球員。