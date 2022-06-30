上海證交所30日公布最新通知，為鼓勵資產活化，將支持符合條件的企業將生產經營過程中形成的應收帳款、融資租賃、小額貸款、企業融資債權等債權，合法持有的商業物業、基礎設施等不動產，以及合法享有的基礎設施項目收益等收益權，作為基礎資產發行資產證券化產品。

上交所官網30日公布「關於進一步發揮資產證券化市場功能支持企業盤活存量資產的通知」指出，大力支持符合條件的重點領域、重點區域、重點企業開展資產證券化業務，支援相關企業通過向資產支援專項計畫轉讓其合法持有的存量基礎資產發行資產支持證券，拓寬融資管道、合理擴大有效投資、降低企業負債水準，形成存量資產和新增投資的良性循環。

「通知」指出，大力支持企業將生產經營過程中形成的應收帳款、應付帳款（供應鏈）、融資租賃、小額貸款、企業融資債權等債權，合法持有的商業物業、基礎設施等不動產，以及合法享有的基礎設施項目收益等收益權，作為基礎資產發行資產證券化產品。

鼓勵和支援企業在綠色產業、鄉村振興、智慧財產權、住房租賃、「一帶一路」、疫情防控、科技創新等國家政策支持領域開展證券化融資，對上述產品可以使用對應類別的特定品種標識。

「通知」還指出，應創新拓展資產證券化活化存量資產、加強完善資產證券化投資者保護機制、優化強化資產證券化市場支持舉措。