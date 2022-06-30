內政部次長陳宗彥出席「2022大寶法王長壽慶生法會」。（王揚傑攝）

「中華佛教密乘噶瑪噶舉協會」舉辦「2022大寶法王長壽慶生法會」。（王揚傑攝）

「中華佛教密乘噶瑪噶舉協會」舉辦「2022大寶法王長壽慶生法會」。（王揚傑攝）

藏傳佛教轉世制度開創者大寶法王，藏語稱為「噶瑪巴」，第一世噶瑪巴生於西元1110年，創立「噶瑪噶舉派」，以不斷轉世方式，弘揚釋迦牟尼佛教法，至今已第十七世。「中華佛教密乘噶瑪噶舉協會」今（30）日舉辦「2022大寶法王長壽慶生法會」，現場除向法王祝壽，還特別安排信眾發願捐贈救護車捐贈儀式，請到內政部次長陳宗彥、立委何志偉見證，儀式莊嚴隆重。

第十七世大寶法王「噶瑪巴」烏金聽列多傑，生於1985年6月19日，藏曆5月1日，過去全球噶瑪巴信徒慣於6月19日為法王慶生，今年則統一於藏曆5月1日舉辦慶生活動，即今日6月30日。

「中華佛教密乘噶瑪噶舉協會」理事長喇嘛滇津多傑表示，慶祝法王生日是大活動，特別是今年統一於同一天舉辦，台灣疫情稍見趨緩，所以協會決定同時舉行現場祝壽及線上共修，讓不方便來現場的法友能在網路上一起共修。

滇津多傑說，前兩年疫情期間不方便舉辦大型活動，協會將這兩年辛苦積攢信眾的捐款，購買復康巴士分別贈給新北市、台南市、苗栗縣及花蓮縣。今年趁著法王生日，有信眾提供了特別的供養，作為法王生日賀禮，這位信眾幼時住在屏東，父親生病須轉診到高雄，但過程不順利，父親不幸在途中病故， 所以這位信眾的願望就是捐贈轉診救護車。

滇津多傑說明，由於將救護車捐給縣市政府，該輛救護車就只能在該縣市內使用，所以這輛救護車將捐給屏東的專責民間機構，幫助有需要從屏東轉診的高雄的病患。

捐贈儀式邀請內政部次長陳宗彥、立委何志偉監交，陳宗彥致詞時表示，由信眾發願捐贈救護車，發揮無私的愛心，將這輛救護車提供給需要的人，讓更多人受惠。

陳宗彥提出構想說，目前都是用交通工具將病患送到醫院，但屏東地形狹長，交通不便，很需要轉診的資源，所以他常在思考，可將屏東南端醫療資源、硬體設備建置到極致，當有需要時，可利用空勤總隊直升機，把醫生、護理人員送到屏東的南端，或許可更快速去搶救生命。

陳宗彥指出，日前內政部、外交部在討論藏傳佛教師父來台弘法的相關規定，內政部是站在支持開放的方向，希望未來能讓各位師父來台灣弘法的過程能更順利。