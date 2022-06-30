南韓大勢女團TWICE在全球擁有高人氣，其中台灣成員周子瑜因神級美貌和呆萌個性，讓她圈粉無數，14日滿23歲的她，越來越有女人味，今(30日)她在個人IG發文提醒大家記得帶雨傘，不過網友目光全放在她性感的裝扮上。

子瑜在IG發文寫下「一定要記得帶雨傘哦」，並附上一系列美照，只見她穿上黃色細肩帶洋裝，外搭灰色針織外套，但僅套在手臂上，讓她露出纖細手臂，而低胸設計，更讓她難得解放春光，胸前肉色一片，讓網友驚呼不已。

子瑜罕見展露性感。(圖／取自子瑜IG)

而她脂粉未施的真實狀態，也是驚豔粉絲，皮膚緊緻無瑕疵，臉上滿滿膠原蛋白，前陣子才染的金髮，讓她看起來仙氣十足，粉絲大讚「天哪太漂亮了」、「 最美的景色」、「素顏沒在怕的，超美」，還有粉絲擔心她胸口太露，要她把衣服穿好，並從身後背景猜測她應該是去度假了。

子瑜之前似乎因為換了新造型，才把頭髮挽起帶起帽子，直到22日才公開新髮色，原來她把頭髮染成香檳金色，仙氣十足模樣宛如洋娃娃般的美貌，讓網友都驚呼連連，吸引超過246萬人點讚。