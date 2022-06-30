法務部檢察官人事審議委員會7月1日將開會，討論今年調升二審主任檢察官、檢察官名單，檢審會9位民選委員今晚開會，決定台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍、前最高檢察署書記官長陳傳宗等30人推薦名單，將提交明天檢審會審議。

檢審委員指出，今年調升二審檢察官缺額，經法務部長核定為18位，檢審會依法應提名 1.5倍為27位，有填申請調升二審檢察官者共 29位，有1位已核定調二審辦事，另1位已表達無意願，剩餘共27位。因此經全體民選委員討論後決議全數推薦。

至於調升二審主任檢察官缺額，經法務部長核定為2位，檢審會依法應提名1.5倍為3位，有填申請調升二審主任檢察官者共20位，經逐一討論後，並經兩輪投票，才決定3人推薦名單。

推薦調升二審檢察官27人：林淑玲(30期)、李山明(34期)、林忠義(34期)、戴東麗(35期)、黃士元(36期)、林映姿(37期)、張紜瑋(38期)、陳銘鋒(39 期)、趙燕利(39期)、洪淑姿(39期)、洪瑞芬(39期)、黃冠運(40期)、張智堯(40期)、呂建興(40期)、樊家妍(40期)、黃彥琿(40期)、洪三峰(40期)、蔡英俊(40 期)、林仲斌(40期)、王柏敦(40 期)、陳玉萍(41期)、陳韻如(41期)、邱文中(42期)、卓俊忠(42期)、葉建成(42期)、劉穎芳(43期)、鄭益雄(44期)。

推薦調升二審主任檢察官3人：張秋雲(22期)、王金聰(27期)、陳傳宗(29期）。