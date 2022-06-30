你聽過《芭比Q》嗎？日前有一位抖音網紅在玩遊戲時，因緊張時狂喊「完了！芭比Q了」而走紅，這句話不僅成了許多網友最新流行的口頭禪，還有人拿該音檔玩KUSO，惡搞成許多悲劇事件的背景音樂。近日一位正妹也加入跟風行列，她用直笛吹奏出這首《芭比Q》潮曲，輕快悠揚的音色讓不少網友聽到入迷，5天狂吸破百萬人點讚；這位自帶優雅氣質的「長笛姐姐」來自馬祖，除了人甜笛聲美外，超正穿搭也被大讚狂飄仙氣。

近日一段影片在短影音平台「TikTok」瘋傳，畫面中一位綁高馬尾外型甜美的女孩，身穿青春無敵學生服正拿著長笛吹奏，而她所演奏的曲目正是近日社群瘋傳的《芭比Q》潮曲；只聽見原本搞笑的節奏通過她的悠揚笛聲，竟如魔法般變成了節奏輕快的音符，聽起來不但不感覺「悲劇」，反而療癒感十足；美妙音樂搭配她的氣質優雅外貌，影片火速吸引超過130萬觀看數，詢問度、討論度破表。

影片上傳後網友紛喊：「求這位是誰」、「是長笛姐姐欸，天啊超好聽」、「全方位8BQ」、「怎麼現在才發現有長笛姐姐啊」、「這樣也行啊！太強了」、「好漂亮的小姊姊啊，吹奏音樂的模樣超有氣質！」、「怎麼這麼不正經的歌，直笛吹出來這麼好聽啊」、摁？尬場鋼琴女神囉！」、「怎麼現在才發現有長笛姊姊啊」、「這樣也行啊！太強了」、「好漂亮的小姊姊啊，吹奏音樂的模樣超有氣質」，引發一片熱議。

（影片來源取自《Lily Flute 長笛姐姐》若有移除請見諒）

吹奏直笛的氣質正妹叫「Lily」，據《三立新聞網》報導，她是一位來自馬祖的8年級生，本名為曹力文，身高167公分，畢業於國立台北藝術大學音樂學系，主修長笛，副修鋼琴，還是一名長笛演奏碩士。由於擅長的各種「笛類樂器」，如長笛、短笛、直笛、中音直笛等等，並經常會透過社群平台分享吹奏的曲目，素有「長笛姐姐」的美名。長笛姐姐不僅有經營Tik Tok、IG，還是一名YouTuber，日前她也跟上「王心凌女孩」的風潮，一曲《愛你》讓網友們聽得如癡如醉。