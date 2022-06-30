大陸免稅店龍頭中國中免30日晚間再度向港交所遞交上市申請。根據該公司公布的資料，2022年第一季合計收入達人民幣（下同）167.8億元，較上年同期減少7.5％，第一季利潤達29.3億元，年減14.4％。

香港經濟日報報導，中免表示，首季收入及淨利潤較2021年同期減少，主要受到疫情有關的旅行限制及臨時商店關閉，導致銷售下降。此外，因疫情迫使旅客改變旅遊習慣，出於安全及健康考慮，旅客縮短在交通樞紐逗留的時間，並避免前往交通樞紐內的不同地點，或會對公司的業務、財務狀況及經營業績造成長期不利影響。

中國中免公布，於疫情後暫時關閉的門市中有26％的門市恢復了正常運營，另有11％的門市以減少人流的方式恢復運營。但仍有63％的門市處於暫時關閉狀態。

中國中免在2021年6月首度遞交上市申請，並在11月通過上市聆訊，惟其後並沒有展開招股。