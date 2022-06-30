JUNNY一身輕便裝扮前往公司接受吳建恆越洋連線訪問。（mauve company提供）

韓國新生代R＆B男神JUNNY（金亨俊），昨（29日）晚間越洋連線現聲吳建恆主持的中廣《娛樂e世代》節目中廣受韓飯喜愛的單元「A ZA A ZA Korean Song」單元，吸引大批粉絲上線收聽，令JUNNY驚喜意外直喊想趕快能來台與台灣粉絲見面，他也意外開口向心目中女神申世景告白。

現年26歲的JUNNY，4歲移民加拿大，當地地下R＆B樂團活動一陣子後，2017年回韓闖音樂路，常幫知名歌手寫歌、製作，合作過的包括「EXO」KAI、「SHINee」泰民、IU、伯賢、「NCT」等，音樂曲風廣受年輕世代喜愛，加上有趣又值得玩味的歌詞，形成他特有魅力，迅速成為眾多大咖偶像歌手都搶著合作的厲害製作人。被問及為何能有如此強大的音樂圈人脈？JUNNY覺得自己很幸運，加上時機也對，主要是「GOT7」隊長JAY B找他合作後，開始陸續認識了韓國創作圈的朋友。

JUNNY這次特別介紹給台灣樂迷的新歌〈Color Me〉是首將相愛並逐漸變化的樣子比喻成融合了多種顏色的歌曲，歌詞描寫以紅橙黃綠藍靛紫的色彩來填滿「我」的過程，充分展現JUNNY音樂有趣的獨特性，與請夏的首度合作也引起高度關注，請夏具時尚感又獨特的聲音，進一步豐富了JUNNY音樂的誘人魅力，JUNNY笑說合作的過程很有趣，誇請夏個性太好，錄音全程很順利，請夏即使花時間也會盡力達到製作人的要求。

韓劇《Run On奔向愛情》中有一幕是女主角申世景聽著JUNNY演唱的〈Movie〉，被問到自己的歌在電視劇中出現的感覺如何？JUNNY一提起申世景立刻面露害羞神情，坦言自己是申世景的粉絲，知道劇中會用到自己的歌時，便許願希望播到他的歌曲時，螢幕畫面能夠只有申世景獨自一人，結果真的願望實現了，讓他感覺像做夢一樣。

至於會不會想跨足挑戰演戲？JUNNY笑說：「我不敢，我要先把MV演好以後才有機會去演戲。」吳建恆笑說發現他的另一首歌〈Inside〉中也有一句歌詞寫到「我好像迷上了申世景」，JUNNY一臉害羞承認很喜歡申世景，這首歌是在看完《Run On》之後寫的，「如果能有機會合作真的太好了。」在節目中害羞向心目中女神告白。