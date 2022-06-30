女高中生過馬路上急著到對向路邊，左右看了一下後就衝出路面，隨即遭1輛迎面駛來的遊覽車差點撞上，她隨即返回路邊，遊覽車司機疑似被嚇得不輕。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

桃園1名女高中生昨（29）在過馬路時急著闖紅燈到對向路邊，左右看了一眼後就衝出路邊，隨即遭1輛迎面駛來的遊覽車差點撞上，她隨即返回路邊，遊覽車也停在路中，司機疑似被嚇得不輕；影片曝光網友怒批「眼睛有問題」、「遊覽車駕駛一定下車大罵」、「讀到高中了還不會看車和紅綠燈」。

臉書「記者爆料網」日前分享1段影片，1名高中女學生在路口處準備過馬路時，疑似闖紅燈，趁車不多時準備衝出路邊，不過她當時僅左右看了一下，就隨即牽著男友的手快步闖到路中，未料1輛遊覽車竟準備迎頭撞人她，所幸她最後及時停下、退回路邊，遊覽車司機似乎也嚇了一大跳，馬上停在路中。

女高中生過馬路上急著到對向路邊，左右看了一下後就衝出路面，隨即遭1輛迎面駛來的遊覽車差點撞上，她隨即返回路邊，遊覽車司機疑似被嚇得不輕。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片中女高中生自認為可以衝過路口至對面，不料卻被遊覽車差點撞上，她當下嚇到退回路邊，一旁的男同學也趕緊拉她回來，而遊覽車司機之後開啟車門疑似是質問對方；事件發生在昨日（29），位在桃園市龍潭百年路、中豐路口，臉書貼文指出「過馬路要看路啦，還好遊覽車司機神反應，差點就悲劇了」。

其他網友紛紛留言「這個眼睛有問題喔，車子那麼大台還看不到」、「我要是遊覽車駕駛一定下車大罵」、「讀到高中了還不會看車和紅綠燈，好可憐」、「司機開門說，小姐你差一點七天後回家」、「差點又要出現孝女」、「忽然想死衝出去，結果發現沒勇氣」、「急什麼？差點晚7天回家」。