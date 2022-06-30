Apple TV＋科幻史詩影集《末日光明》將展開第三季完結篇章，由《水行俠》傑森摩莫亞帶領原班人馬演出，為保護世界上僅存的珍寶「視力」落入不善人士與人類重建光明的大戰劃下句點。

故事接續第二季，在原始野蠻的無視力世界裡，傑森摩莫亞飾演的部落領導「巴霸沃斯」在與哥哥「伊鐸沃斯」（戴夫巴帝斯塔飾）廝殺後，為避免衝突再發生而選擇獨居，直到一名預言科學家發明了需要視力才能使用的毀滅性「瞄準器」武器為短暫和平帶來重大威脅，巴霸才重返部落為保護家人再次展開戰鬥。《星際異攻隊》戴夫巴蒂斯塔、艾美獎視后艾佛烈伍達和《寂寞拍賣師》希薇亞侯克斯精彩「盲演」對峙，也增加了影集的可看性。

編劇暨執行製作人強納生崔普爾為暢銷小說《愛在頭七天》、《在我離開之前》作者，他表示「要憑空打造一個人類對於視力毫無認知的世界，是既獨特又充滿挑戰的任務，必須打破既有知識才能去構築。而正因《末日光明》有非凡的團隊和源源不絕的熱情，才能成就這趟史詩般的旅程，同時將這難以想像的世界擬真呈現在觀眾眼前。」《末日光明》第三季將在8月26日上線。