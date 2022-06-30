權證避險降稅案，傳出好消息。監督管理委員會副主委蕭翠玲受邀出席工商時報「台灣權王大賽」啟動儀式時表示，權證避險降稅案今年5月2日預告期滿，正報送行政院審查；券商公會理事長賀鳴珩說，等了十年之久，近幾年每年都覺得快要達陣，「但這次感覺最近！」

工商時報第十三屆「台灣權王大賽」6月30日舉行啟動儀式，邀集主管機關證交所、櫃買中心、集保結算所、券商公會，協辦券商包括元大、中信、台新、兆豐、永豐金、凱基、群益金鼎等共襄盛舉。

蕭翠玲表示，金管會在兼顧保護投資人權益外，同時建構對券商更有利的經營環境，以期擴大市場規模，積極協助相關政策的改善，偕同財政部推動的權證避險降稅案，在今年5月2日預告期滿，正報送行政院審查，實行後能降低券商避險成本，增加證券市場流動性，也希望券商將降稅利益，回饋給投資人。

對此，賀鳴珩說，等了避險降稅十年之久，近幾年每年都覺得快要達陣，「但這次感覺最近！」因為財政部預告了證交稅修正條例，也望後續券商對發行條件與報表等規定，必須確實遵守，因為避險降稅從分之三降到千分之一，幅度很大，最怕大家把降稅用在非避險措施。