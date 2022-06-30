工料價格上漲，建商撐不住了？金管會銀行局副局長林志吉30日公布最新統計，截至2022年5月底止，本國銀行建築融資爆出29億元的逾放，創今年來新高，他指出，逾放增加是因為有一建融聯貸案違約、因此轉列逾放，但是否是因工料雙漲讓建商撐不住，仍需觀察。

據銀行局統計，今年來建融逾放金額都很低，前四月都在20億元以下，五月忽然爆出29億元，是單一個案逾放跳升還是冰山一角，林志吉認為，仍需持續觀察才知道是短期現象或長期狀況。

金管會統計，2022年5月國銀購置住宅貸款餘額達9兆460億元，增加7,512億元、年增率9.06％，較四月減少0.17百分點，是去年一月9.09％以來較低的點。

林志吉指出，房貸年增率走低有三大原因，一是打炒房效益顯現、二是央行升息、三是5月以來疫情爆發，影響國人看屋、購屋意願，也影響到房地產。

2022年5月國銀建築融資餘額達3兆2,837億元，較去年同期增加3,648億元、年增率12.54％，較上月增加0.13個百分點。林志吉分析，5月年增率走高，推測主因是原物料價格上揚，建商可檢附支出證明來向銀行申請提高融資額度，二是央行規定購地貸款動工期限是18個月內要動工，建商提早開工所致。但他認為，建融年增率12.54％仍是近兩年來的低點，顯示政府打炒房政策仍具有一定成效。

至於銀行法72條之2的30％門檻規定，37家國銀平均數為27.05％（分子為住宅建築及企業建築放款總額是12.96兆元，分母為存款加金融債券是47.91兆元），其中，超過28％的有十家，至於29％以上的有二家，比上月增加一家，林志吉說該銀行主要是分子小增分母減少較多所致。