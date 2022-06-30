中國大陸近日兩度以藥物殘留為由，暫停台灣石斑魚輸入。農民林佳新指出，是別縣市的魚掛屏東漁民的名義出貨，而相關機關恐怕早知道，卻放任這種陋習。至於出問題的魚來自哪裡？林佳新賣關子，「你們也別問我了」！

中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，29日國台辦再指有2批石斑魚檢出禁藥，批藥檢問題未獲解決。農委會回應，日前已針對11家養殖場進行魚體、池水等採檢，均未檢出藥物殘留。

國民黨立委賴士葆曾在臉書披露，根據農委會資料2千家石斑養殖戶只有458家是合法納管的。換句話說，每次出口都有來自未列管的養殖黑戶借殼上船，出事情能追到的就是登記合法的業者，使用禁藥的是未登記的借牌業者，政府根本無法追查。

農民林佳新在臉書指出，借牌的陋習源自於需求的加大，但牌卻沒增多，而需求量變大，貿易商當然到處撈魚賣。所以才傳出別縣市的魚掛屏東漁民的名義出貨。同個貿易商年初已經出過同樣一次包，可惜又被抓包一次。

林佳新認為，相關機關恐怕早知道貿易商一直這麼做，卻放任這種陋習當正常，才是真正的問題。而出問題的魚來自哪裡？林佳新賣關子，「你們也別問我了」！

林佳新強調，「生產溯源」原本就是食安最重要的一環，如果連第一步都登記不實，就不要說產品是安全的！