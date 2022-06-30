台、日前桌球夫妻檔江宏傑、福原愛去年鬧婚變時，男方的親姐江恆亘遭日媒形容為「怪獸大姑」，導致罵聲不斷；神隱1年多，近期回歸社群平台，昨（29日）發文分享對單身的看法，坦言雖然很自由，但沒人想總是一個人，並公開挑選另一半的條件。

江恆亘6月剛過42歲生日，她昨在臉書透露常收到網友詢問感情狀態以及被叫阿姨是否會生氣，無奈地感嘆：「哎呀，誰會想要單身呢？半夜身體不舒服自己撐著去看醫生，不心酸，心酸的是當醫生護士問有沒有人陪妳來時，我只能回『沒有』～還有腰痠背痛想貼塊藥膏，本來只是腰痛，藥膏貼完換手抽筋」。

話鋒一轉，江恆亘也點出單身的好處，像是可以把注意力全集中在自己身上，不需要顧慮另一半的喜好，就算年紀會帶來外在的老化，她仍正向看待，認為熟女是怡然自得的狀態，不會沒人要，並公開理想另一半的條件：「姐我正在等待一個能欣賞我缺點並『怦然心動』的人。在此之前，我會繼續好好享受單身的日子。」她呼籲大家不用害怕單身，因為時間總把對的人留到最後，不忘開玩笑：「所以，記得手機號碼不要換！！」